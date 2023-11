Veneto: Giunta, su estrazioni Alto Adriatico scienza detti la strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In merito alle estrazioni in Alto Adriatico sia la scienza a dettare la strada nel rispetto dei cittadini e della sicurezza. Questo quanto scritto dalla Giunta regionale in una nota relativa al tema. "Il recente Decreto Energia approvato dal Consiglio dei Ministri - si legge - amplia ulteriormente, rispetto a quanto era già stato disposto alcuni mesi fa con il cosiddetto Decreto Aiuti Quater, le deroghe al divieto generale di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, che era stato stabilito dall'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9. La norma tuttavia ribadisce la necessità di accurate analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza, come elemento preliminare al rilascio di nuove concessioni o alla riattivazione di quelle esistenti". "La Regione del Veneto - prosegue la nota - intende ribadire in questo contesto la sua più ferma contrarietà ad un'ipotesi di ripresa di estrazione del gas naturale se non a valle di tutti i necessari studi e rilievi che consentono di escludere con certezza effetti negativi sull'ambiente e sul tessuto economico sociale. Posizione rappresentata e condivisa da tempo con il Governo, in questo caso con i Ministri dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso: giova rammentare che - su proposta del Presidente della Regione del Veneto, è stato costituito, dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza Energetica, con nota del 27 gennaio 2023, un tavolo tecnico specifico per approfondire i potenziali effetti ambientali delle attività di coltivazione di idrocarburi in Adriatico, nonché le problematiche segnalate dalle comunità locali, con particolare riferimento al rischio subsidenza e alla verifica di tutte le adeguate garanzie tecnico-scientifiche a tutela dell'ambiente". (segue) (Rev)