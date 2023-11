Veneto: Giunta, su estrazioni Alto Adriatico scienza detti la strada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tavolo tecnico, composto da funzionari del Ministero stesso - viene raccontato - Ispra e delle regioni Veneto ed Emilia Romagna, è volto a definire gli aspetti ambientali da indagare, i requisiti tecnici ed il cronoprogramma delle attività di studio. A seguito dei primi incontri la Regione del Veneto ha ritenuto, inoltre, di avvalersi di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del mondo accademico e della ricerca di rilevante prestigio scientifico proveniente dalle Università di Padova (Prof. Massimo Fabris, Prof. Pietro Teatini, Prof. Filippo Catani) e Venezia (Prof. Fabio Pranovi e Prof.ssa Gabriella Buffa), dello Iuav (Prof.ssa Stefania Tonin e Prof. Francesco Musco), del Cnr (Prof. Luigi Tosi), con la finalità di portare il proprio contributo ai lavori del Tavolo determinando gli elementi istruttori di carattere tecnico-scientifico indispensabili ad accertare con comprovata evidenza scientifica se gli interventi proposti generino effetti negativi sulle coste e rischi ambientali per l'ecosistema, nonché danni socio economici alle attività presenti nel territorio del delta polesano. Il gruppo di lavoro regionale è giunto a definire un documento, inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica lo scorso 16 ottobre, quale contributo della Regione del Veneto ai lavori del Tavolo". La Giunta aggiunge: "Nel citato documento è stato approfondito il quadro conoscitivo oggi disponibile dal quale emerge come allo stato attuale delle conoscenze non si possano escludere effetti significativi sull'ambiente marino e costiero e non si debbano pertanto autorizzare ulteriori estrazioni di gas fintanto che non si rendano disponibili tutti gli elementi specifici indicati nel documento medesimo. La posizione della Regione del Veneto resta la medesima anche a valle dell'approvazione del decreto Energia, credendo fermamente che sia il mondo scientifico a dover analizzare in profondità ogni aspetto e le possibili implicazioni delle attività estrattive in Alto Adriatico, nel pieno rispetto dei cittadini e di ogni possibile implicazione di sicurezza in un territorio estremamente delicato" ha concluso. (Rev)