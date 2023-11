Atac: assessore Roma, azienda uscita formalmente da concordato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac, azienda capitolina per il trasporto pubblico locale, è formalmente uscita dalla procedura di concordato preventivo. Lo rende noto l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè, sui social network, pubblicando l'immagine di uno stralcio del Decreto di archiviazione della procedura. "L’azienda esce anche formalmente dal concordato elidendo la dizione dal registro imprese - spiega Patanè -. È un risultato importantissimo per la nostra amministrazione che aveva ereditato Atac in concordato preventivo e aveva l’obbligo di reperire 172 milioni di euro in un anno, entro il 31 dicembre 2022, per salvarla. Lo abbiamo fatto con un progetto credibile che ha tutelato il patrimonio del trasporto pubblico e sta riqualificando l'azienda con un management nuovo, con l'acquisto di nuovi mezzi, con la progettazione di nuove infrastrutture e con un nuovo Contratto di servizio che partirà dal prossimo anno". (Rer)