Medio Oriente: portavoce forze Israele, pronti a tornare a combattere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) sono pronte a tornare a combattere. Lo ha affermato il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, precisando che “l'esercito è pronto a riprendere i combattimenti nella Striscia di Gaza se l'accordo di cessate il fuoco con il movimento islamista palestinese Hamas non verrà rinnovato per un altro giorno”. "In questo momento stiamo procedendo e attendiamo il rilascio di altri ostaggi che devono tornare come concordato", ha aggiunto Hagari. (Res)