- REGIONE LAZIO- Seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio su 'Crisi industriale e futuro di Stellantis nella regione Lazio', richiesto da tutte le forze d'opposizione. Roma, Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 10)- L’assessore alla Scuola, all’Università, alla Formazione, Giuseppe Schiboni, partecipa al convegno, organizzato da Aninsei Comitato Lazio, “Focus su Educazione, istruzione, e formazione nel Lazio”. Roma, centro congressi Confindustria, sala Pininfarina, viale dell’Astronomia 30 (ore 10)- L’assessore allo Sport, all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo interviene al Convegno “Mai più vittime” organizzato dall’associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. Formia, Grande Albergo Miramare, via Appia Lato Napoli 44 (ore 16) (segue) (Rer)