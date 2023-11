Sanità: Aurigemma, per malattie croniche puntare su telemedicina in assistenza domiciliare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta - prosegue Aurigemma - di una relazione dettagliata dove poter comprendere al meglio le reali istanze, e quali sono le prospettive e i punti sui quali agire. Dobbiamo partire da un aspetto, ossia l'età media che avanza e il calo demografico. Dunque, gli assi sui quali puntare sono molteplici: innanzitutto, bisogna diffondere la cultura della prevenzione; un rafforzamento della medicina territoriale: è indispensabile ridurre quel vuoto che troppo spesso si crea dal momento in cui un paziente viene dimesso dall'ospedale, fino alla presa in carico della persona da parte della medicina territoriale. Quando si parla di rafforzare la medicina di prossimità, significa evitare l'intasamento dei pronto soccorso e garantire i servizi sui territori, anche nelle aree più interne delle nostre province. Ruolo fondamentale lo deve svolgere la telemedicina, rivolta ad alcune fasce di pazienti, che deve essere inserita nell'Assistenza domiciliare integrata: questo fornirà un supporto concreto, e noi come istituzioni dobbiamo essere in grado di gestire i progressi tecnologici e dell'innovazione", conclude Aurigemma. (Com)