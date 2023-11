Milano: Carabinieri fermano 32 enne per omicidio a Sesto S.G.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato un 32enne, marocchino, ritenuto partecipe dell’omicidio di un connazionale e del ferimento di altre tre persone, avvenuto in data 23 ottobre scorso a Sesto San Giovanni. Il fermato è stato rintracciato in zona Corvetto di Milano, nell'ambito delle attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza. (Com)