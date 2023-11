Usa: senatrice repubblicana rischia di soffocare a pranzo, salvata dal collega Rand Paul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Rand Paul ha effettuato la manovra di Heimlich sulla collega di partito Joni Ernst, che ha rischiato di soffocare durante un pranzo. La senatrice dell’Iowa ha ringraziato Paul in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. “Le politiche dei democratici hanno rischiato di farmi soffocare: grazie Rand”, ha scritto scherzosamente. Il pranzo è stato organizzato dalla stessa Ernst per i colleghi repubblicani al Senato: si tratta di una ricorrenza settimanale organizzata a giro dai vari membri della conferenza. (Was)