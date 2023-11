Uzbekistan: presidente Mirziyoyev a Cop28 per riaffermare impegno su clima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenda sul clima viene promossa attivamente anche in altri contesti internazionali. In particolare, nell'ambito dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), il presidente uzbeco ha sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento e la cooperazione pratica sulla decarbonizzazione e l'introduzione di tecnologie "pulite", lo sviluppo di un'agricoltura "intelligente" e la conservazione dell'acqua. In occasione del 16mo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione economica, il leader dell'Uzbekistan ha proposto di creare una piattaforma di alto livello sulle questioni ambientali e di tenerne la prima conferenza nell'ambito del prossimo Forum sul clima di Samarcanda nel 2024. Alla 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Mirziyoyev si è soffermato infine sulle conseguenze del prosciugamento del Lago Aral e sulle misure adottate dalle autorità per mitigare la situazione, proponendo di istituire la carica di rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le risorse idriche e un Dialogo sul clima in Asia centrale. (Res)