Usa: Texas, procuratore generale fa causa a Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton, ha fatto causa a Pfizer, accusando la compagnia farmaceutica di avere diffuso informazioni errate e fuorvianti in merito all’efficacia del suo vaccino contro il Covid-19. In una nota, Paxton ha affermato che Pfizer avrebbe violato le leggi statali, diffondendo informazioni “false e fuorvianti”. Nello specifico, il procuratore generale ha affermato che la società avrebbe convinto la popolazione che il suo vaccino avrebbe posto fine alla pandemia, dichiarando che il siero sarebbe efficace al 95 per cento. Un dato che secondo Paxton sarebbe falso. (Was)