Usa-India: Casa Bianca, Nuova Delhi rimane un partner strategico

- L'India rimane un partner strategico degli Stati Uniti, che continueranno a lavorare per rafforzare questa collaborazione. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Interpellato sull’incriminazione di un indiano che avrebbe pianificato l’omicidio di un attivista della comunità sikh con cittadinanza Usa, Kirby ha detto che “prendiamo molto sul serio questa situazione e le indagini che sono in corso: e siamo felici di vedere che il governo indiano sta indagando sulla questione”. (Was)