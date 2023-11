© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Sfilata di moda che conclude il percorso formativo dedicato ai migranti, per trasmettere competenze nel campo dell'alta sartoria, del design e della creazione di abiti su misura. I corsi sono organizzati dall'équipe multidisciplinare del Centro SaMiFo - Salute Migranti Forzati della Asl Roma 1 nell'ambito del progetto Lgnet2. Roma, Sala Alessandrina del Complesso monumentale Santo Spirito in Sassia, Lungotevere in Sassia 1 (ore 10)- Terza stagione degli Academy Coffee, promossa da Ucbm Academy e Unindustria Perform, per valorizzare il rapporto tra Università e Imprese. Interverranno il responsabile Ucbm Academy, Rossella Ferreri, l’amministratore unico Unindustria Perform, Bruno Scazzocchio, Maurizio Tarquini, direttore generale Unindustria, Ciro Cafiero, presidente Aidp Lazio, il direttore Generale Fondimpresa, Elvio Mauri, il Senior Professor dell’Università di Udine, Marisa Michelini, e Andrea Rossi, Ad e Dg Università Campus Bio-Medico di Roma. Roma, Sede Unindustria, via Andrea Noale 206 (ore 17) (Rer)