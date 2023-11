Medio Oriente: Blinken propone ad Israele zone sicure per i civili a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha chiesto alle autorità israeliane di prendere provvedimenti concreti per proteggere la popolazione civile nella Striscia di Gaza, una volta che saranno riprese le operazioni militari contro il movimento islamista palestinese di Hamas. Durante una conferenza stampa a Tel Aviv, il capo della diplomazia statunitense ha affermato di aver suggerito la creazione di zone sicure nelle aree centrali e meridionali della Striscia, in modo da proteggere i civili. “Israele deve agire nel rispetto delle norme internazionali e del diritto bellico, anche se si sta confrontando con una organizzazione terroristica che non rispetta nessuno di questi principi”, ha detto, aggiungendo che il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha concordato sulla necessità di un approccio di questo tipo. (Was)