Medio Oriente: Blinken, da Israele impegno concreto a tutelare i civili a Gaza

- Il governo israeliano ha proposto “soluzioni concrete” per garantire la sicurezza della popolazione civile durante le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Tel Aviv. “Devono evitare nuovi ricollocamenti dei civili all’interno di Gaza, e gli sfollati devono poter tornare a casa”, ha detto, invitando Israele ad evitare attacchi contro infrastrutture critiche come ospedali, generatori elettrici e impianti idrici. (Was)