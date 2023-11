© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra Stati Uniti e Angola non è mai stato così importante. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo Joao Lourenco. “Ci incontriamo nuovamente in un momento storico: il nostro rapporto non è mai stato così importante”, ha detto. (Was)