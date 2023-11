Giappone: ancora dispersi i militari Usa a bordo dell’aereo precipitato al largo di Yakushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli otto militari statunitensi che si trovavano a bordo dell’aereo Cv-22B Osprey precipitato ieri al largo delle coste dell’isola di Yakushima, in Giappone, sono ancora dispersi. Lo ha detto la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, durante un briefing con la stampa. “Non abbiamo nuovi aggiornamenti al momento: le ricerche sono ancora in corso”, ha detto, senza confermare l’annuncio della morte di uno dei militari da parte della Guardia costiera giapponese. (Was)