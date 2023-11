Francia: processo in appello su spese campagna elettorale di Sarkozy, chiesto un anno con condizionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei confronti dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato richiesto un anno di prigione con la condizionale nell'ambito del processo in appello che lo vede imputato per aver superato le spese massime previste dalla legge nella campagna elettorale del 2012. Nel settembre del 2021 Sarkozy era stato condannato ad un anno di carcere in quello che i media hanno ribattezzato "processo Bygmalion", dal nome della società di comunicazione che aveva collaborato con l'ex presidente. Per la campagna del 2012, Sarkozy ha speso 43 milioni di euro, contro il tetto massimo di 23,5 milioni consentito dalla legge. (Frp)