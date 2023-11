Germania: l'ambasciata d'Italia presenta il Rossini Opera Festival e Pesaro capitale della cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serata è stata arricchita da un concerto tenuto da Chiara Tirotta, Pietro Adaíni e Giuseppe Toia, talenti formati nell'Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” del Rossini Opera Festival che hanno eseguito brani della “Cenerentola”, nell'ambito del progetto speciale “Cenerentola #25”, finanziato dal Ministero della Cultura. L'ambasciatore Varricchio ha dichiarato:”Sono molto contento che si sia riusciti a creare questo importante legame tra Pesaro e Berlino, sulle note del Maestro Gioacchino Rossini. Stiamo costruendo un grande anno di cultura italiana in Germania, grazie a una combinazione unica di attività e appuntamenti nel Paese, che vedranno l'Italia in un ruolo di primo piano nel 2024. In questo viaggio attorno alla cultura, alla creatività e allo spirito innovativo italiano, che toccherà tutta la Germania, ci farà piacere trarre ispirazione anche dal genio rossiniano e dalla 'creatività del fare' che contraddistingue Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024”. (Com)