Medio Oriente: Unifil, è essenziale che continui la “relativa calma” lungo la Blue Line

- “È essenziale che questo periodo di relativa calma continui dall'altra parte della Blue Line (la linea di separazione tra Israele e Libano). Qualsiasi escalation potrebbe avere conseguenze devastanti per la regione”. È quanto si legge in una nota della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), che riferisce che il generale Aroldo Lazaro, a capo della missione, ha visitato oggi diverse postazioni nel settore sud-orientale del Paese dei cedri lungo la Blue Line. “L'impegno delle parti a rispettare la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la cessazione delle ostilità è di fondamentale importanza nel tentativo di trovare soluzioni durature per affrontare le cause del conflitto”. (Lib)