Ita: Commissione Ue riceve notifica fusione Lufthansa, prima scadenza indagine il 15 gennaio

- La Commissione europea ha ricevuto la notifica formale dell'accordo di fusione fra Ita e Lufthansa. A quanto si apprende da una portavoce dell'esecutivo Ue, il termine provvisorio per la decisione sulla prima fase della procedura di esame delle fusioni è fissato per il prossimo 15 gennaio. Al termine della fase 1, la Commissione potrà poi autorizzare la fusione, incondizionatamente o subordinatamente a misure correttive. In caso la fusione sollevi problemi di concorrenza, invece, sarà possibile aprire un'indagine di fase 2. In tal caso, la Commissione avrebbe 90 giorni lavorativi per prendere una decisione finale. (Beb)