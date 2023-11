© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIncontro istituzionale di adesione di Palazzo Reale alla Fédération Européenne des Cités Napoléniennes - Federazione Europea Città Napoleoniche (FECN), con cui viene siglato l'ingresso nel network europeo per inizio 2024. Sono presenti l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, Charles Bonaparte (Fondatore della FECN), Domenico Piraina (Direttore di Palazzo Reale e Direttore Centrale Cultura) ed Eleonora Berti, Direttrice della FECN.Palazzo Reale, sala arazzi, Piazza duomo o 12 (ore 11:30)L’assessora allo Sport Martina Riva partecipa alla conferenza stampa di presentazione di Milano Premier Padel P1. Intervengono Luigi Carraro (presidente International Padel Federation), Adel Aref (Premier Padel Tour Director) e Marco Gamberale (Milano Premier Padel P1 Head of Sponsorship).Palazzo Marino, Sala stampa franco Brigida, Piazza Scala, 2 (ore 11:30)L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene all'anteprima della mostra "Maria Callas. La voce e l'amuleto".Chiesa di San Gottardo in Corte, ex cappella di Palazzo Reale, in via Pecorari (ore 12)La vicesindaco Anna Scavuzzo partecipa alla conferenza stampa dedicata alla prossima apertura del Museo Quarto Platano di Forte dei Marmi, realizzato con la collaborazione scientifica di Fondazione Corrente Onlus.Fondazione Corrente, via Carlo Porta, 5 (ore 12)REGIONEL'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco su delega del presidente Attilio Fontana partecipa alla cerimonia di commemorazione del 100° anniversario del disastro del Gleno. Con il “Percorso della Memoria” sono in programma tre benedizioni e deposizioni di corone d'alloro.Monumento vittime del Gleno a Bueggio, via Bonino Bianchi Vilminore/Bg (ore 10)Giornata dedicata all'accesso accelerato alle terapie innovative in Italia organizzata da Motore sanitàPalazzo Pirelli, Sala Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 (ore 9:30)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi partecipa al punto stampa relativo al “Premio Nazionale per l'Innovazione 2023”. Intervengono, tra gli altri, il ministro al Made in Italy, Adolfo Urso; la rettrice dell’Università Cattolica, Giovanna Iannantuoni, l’ad di Invitalia, Bernardo Mattarella e i vincitori delle varie categorie.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori piazza Città di Lombardia, 1 (ore 13)Ore 15.00 Il presidente Attilio Fontana interviene alla cerimonia di ringraziamento delle volontarie del programma screening mammograficoUniversità Insubria via Dunant 3 Varese (ore 15)Convegno Sicurezza sui luoghi di lavoro, pari opportunità ed equità salariale. Intervengono tra gli altri: Federico Romani, Pierfrancesco Majorino, Simona Tironi, Renato Brunetta e Paolo Del DebbioPalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 18)VARIEEnzo Iachetti dona un’ambulanza alla Croce Rossa Italiana. Intervengono: Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, Maurizio Bonomi, Presidente del Comitato di Bergamo della CRI, Enzo Iacchetti, autore de "Non è un libro", Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo.Comitato di Bergamo della CRI, via della Croce Rossa 2, Bergamo (ore 11:15)MONZAInaugurazione della nuova Velostazione Weelo con 40 posti parcheggio per le biciclette e attigua postazione di bike sharing. Intervengono il Sindaco Paolo Pilotto; l’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Giada Turato; il Presidente dell’IRCCS San Gerardo, Claudio Cogliati; il Direttore Generale dell’IRCCS San Gerardo, Silvano Casazza con i vertici di IRCCS San Gerardo.Via Pergolesi, presso il parcheggio antistante l'Ospedale San Gerardo di Monza (ore 11:30)Conferenza stampa del Sindaco Paolo Pilotto con il Vicesindaco e Assessore al Bilancio e Pnrr Egidio Longoni e il Presidente di ALER Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio Stefano Cavallin per illustrare il progetto di fattibilità tecnica ed economica di Rigenerazione urbana nell’area di via Bramante da Urbino - Quartiere San Donato.Comune di Monza, Sala Giunta, 2° piano, via Trento e Trieste (ore 12:15)La Provincia di Monza e della Brianza e AFOL MB inaugurano il Palazzo del Lavoro che ospiterà gli uffici dedicati ai Servizi per il mercato del lavoro della Provincia di Monza e della Brianza e il nuovo Centro Per l'Impiego del capoluogo, gestito da AFOL MB.Via Tommaso Grossi, 9 (ore 16)(Rem)