- L'attacco terroristico avvenuto oggi a Gerusalemme, a seguito del quale sono morte almeno tre persone, è un ulteriore esempio della minaccia che Hamas rappresenta per Israele. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)