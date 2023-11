Ucraina: Casa Bianca, Mosca sfrutterà l’inverno per colpire infrastrutture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa intende sfruttare la stagione invernale per attaccare nuovamente le infrastrutture energetiche in Ucraina, come avvenuto lo scorso anno. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli ultimi attacchi aerei russi sembrano voler colpire i sistemi di difesa che le autorità di Kiev hanno organizzato per proteggere queste infrastrutture”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti lavorano da mesi con le autorità ucraine per preparare il Paese a questa eventualità. “Il Congresso deve assolutamente approvare i nuovi fondi per gli aiuti a Kiev: Putin vuole continuare questo conflitto, e l’Ucraina deve difendersi”, ha concluso. (Was)