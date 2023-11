Ungheria: Commissione Ue potrebbe sbloccare 10 miliardi di euro nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea potrebbe sbloccare fino a 10 miliardi di euro di fondi per l'Ungheria nelle prossime settimane. La decisione è legata ai passi avanti di Budapest nel rispetto delle norme sullo Stato di diritto richieste da Bruxelles, soprattutto quelle riguardanti l'indipendenza della magistratura, che stanno bloccando l'esborso dei circa 22 miliardi di euro dei Fondi di coesione 2021-2027. L'Ungheria, dal canto suo, sta portando avanti una battaglia con l'Unione europea, esercitando il suo diritto di veto in sede di Consiglio Ue per lo sblocco di più finanziamenti destinati all'Ucraina, a partire dall'ottava tranche dallo Strumento europeo per la pace per la fornitura di armi a Kiev, del valore di 500 milioni di euro. Sono osteggiate da Budapest anche l'istituzione di un fondo pluriennale da 50 miliardi di euro di assistenza finanziaria a Kiev (proposto dalla Commissione europea) e inserito nella revisione del bilancio pluriennale Ue, così come l'introduzione del dodicesimo pacchetto di sanzioni a Mosca, senza dimenticare la possibilità di bloccare il percorso di adesione all'Ue dell'Ucraina. (segue) (Beb)