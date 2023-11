Ungheria: Commissione Ue potrebbe sbloccare 10 miliardi di euro nelle prossime settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende da Bruxelles, nessuna decisione sarebbe invece attesa per lo sblocco dei finanziamenti del Pnrr ungherese, del valore totale di 10,4 miliardi di euro (dopo l’approvazione della revisione della scorsa settimana), legato al rispetto delle 27 pietre miliari (super milestones) previste nel Piano di ripresa e resilienza di Budapest. Dei 27 pilastri, 4 sono proprio quelli legati al rispetto dell'indipendenza giudiziaria che, stando a quanto si apprende da Bruxelles, potrebbe essere un problema in via di risoluzione, con un dialogo ancora aperto, ma definito "costruttivo", fra l'Ue e Budapest. Rimarrebbero quindi ancora bloccati altri 11,7 miliardi di euro dei fondi di Coesione per il mancato rispetto di altre “condizioni abilitanti orizzontali”, ovvero le condizioni necessarie per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. (segue) (Beb)