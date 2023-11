Ungheria: Commissione Ue potrebbe sbloccare 10 miliardi di euro nelle prossime settimane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Budapest non rispetterebbe infatti ancora le condizioni legate alla libertà accademica, al diritto all'asilo, alla protezione dei minori e al rispetto dei diritti Lgbti. L’Ungheria, stando a quanto si apprende dalle fonti Ue, non avrebbe ancora presentato alla Commissione alcuna notifica formale sulle misure da prendere nell’ambito del meccanismo di condizionalità, che permette di bloccare l’esborso di fondi Ue in caso ci sia un “rischio”, reale o potenziale, per il bilancio europeo. Meccanismo con il quale il Consiglio europeo dello scorso dicembre ha bloccato 6,3 miliardi dei Fondi di Coesione destinati a Budapest. Una decisione in merito a questi fondi, fanno sapere le fonti, è attesa entro il prossimo 15 dicembre. Dei 10 miliardi potenziali, circa 500 milioni potrebbero essere erogati immediatamente, concludono le fonti Ue. (Beb)