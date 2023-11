Ue: Stefania Craxi (FI), Sanchez studi meglio la storia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Bene ha fatto il ministro Antonio Tajani a replicare al capo del governo spagnolo Sanchez, che evidentemente preso dalla foga e segnato dalle traversie politiche, ha pensato di scaricare un po' di frustrazione fuori dai confini nazionali". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. "Giusto per rinfrescargli la memoria, in Italia ai vertici dell'esecutivo c'è un'importante componente del Partito popolare europeo, Forza Italia, che tra l'altro è forza di governo anche in Europa condividendo le responsabilità con i socialisti. Al premier Sanchez non farebbe male dedicare un po' di tempo allo studio del nostro sistema politico; potrebbe così ricavarne che una parte di sinistra italiana, quella socialista-riformista cui la Storia ha dato ragione, riempie di contenuti l'azione di governo", conclude.(Rin)