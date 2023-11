Spagna: popolari, richiamo ambasciatrice Israele è la prova dell'irresponsabilità di Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) ritiene che il richiamo dell'ambasciatrice israeliana in Spagna "sia la prova dell'irresponsabilità" con cui il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha affrontato questa crisi internazionale. In una nota, la formazione conservatrice ha ricordato che il suo leader, Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto a Sanchez "in diverse occasioni di smettere di essere stridente e di non compromettere le relazioni con Israele". A questo proposito, i popolari hanno aggiunto che, dopo quanto accaduto oggi, l'intenzione di Sanchez di "danneggiare le relazioni con quel Paese è chiara e dimostra, ancora una volta, che ha rimosso la politica estera dalle politiche statali". (Spm)