Algeria: presidente Tebboune in visita a Tindouf per inaugurare due progetti

- Il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha effettuato oggi una visita d'ispezione alla provincia di Tindouf, nel sud del Paese, per l’inaugurazione di due progetti. Lo ha riferito il principale quotidiano economico “Algerie Eco”, precisando che Tebboune è stato accompagnato dal capo di Stato maggiore dell'esercito, Said Chengriha e che si tratta di uno dei pochi viaggi compiuti dal presidente da quando è salito al potere. Tebboune ha posato la prima pietra del progetto di costruzione di un impianto per la lavorazione del ferro estratto dalla miniera di Gara Djebilet, le cui riserve sono stimate in quasi 3,5 miliardi di tonnellate di ferro. Si tratta del più grande investimento minerario in Algeria dall'indipendenza. Il presidente ha inoltre posato la prima pietra del progetto ferroviario Bechar-Tindouf-Gara Djebilet, che copre 950 km di infrastruttura ferroviaria. È considerato la spina dorsale del trasporto verso le installazioni minerarie, le zone industriali e i porti coperti dalla rete ferroviaria nazionale. (Ala)