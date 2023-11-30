السفير الجزائري لـ"نوفا": نحن بوابة أوروبا إلى أفريقيا

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- صرح السفير الجزائري لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية أن بلاده هي بوابة أوروبا إلى القارة الأفريقية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وقال طواهرية، في حوار مع وكالة نوفا، إن العلاقات القوية والمتنوعة بين الجزائر وإيطاليا يمكن أن تجعل من هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا "بوابة" لأوروبا نحو الأسواق الإفريقية والإمكانات الهائلة في جميع القطاعات، بهدف بناء شراكات عادلة ومفيدة للطرفين.وجاء تصريح طواهرية تعقيبا على البحث الدولي الذي أجراه معهد بيبولي لغرفة تجارة روما بشأن مركزية إيطاليا وعاصمتها في البحر الأبيض المتوسط، قدم اليوم في مهرجان ديل ماري.وبحسب ما يظهر من الاستطلاع الذي أجري في ستة بلدان تطل على البحر الأبيض المتوسط - إيطاليا وفرنسا واليونان والجزائر والمغرب وتونس - يعتقد 87 في المائة من الإيطاليين أن روما وإيطاليا تتمتعان بموقع جغرافي استراتيجي.بشكل عام، من بين مواطني البلدان التي تمت مقابلتها، 85.6% يعتبرون أن موقع إيطاليا وعاصمتها في البحر الأبيض المتوسط هو موقع استراتيجي.واحتلت تونس المرتبة الأولى، حيث تتمتع بموقع استراتيجي بحسب 91 بالمائة من المشاركين. كما حازت الجزائر على المرتبة الثانية بـ89 بالمئة، يليها المغرب بـ85 في المائة واليونان بـ83 في المائة وفرنسا بـ79 في المائة. (segue) (نوفا)