السفير الجزائري لـ"نوفا": نحن بوابة أوروبا إلى أفريقيا (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- وأشار طواهرية إلى أن إيطاليا لعبت "دورا مركزيا في بناء أوروبا، ومع مرور الوقت، أثبتت نفسها كلاعب أوروبي رائد ومحاور موثوق به لأفريقيا داخل الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاتها الممتازة مع كل دولة من البلدان الأفريقية، وخاصة البحر الأبيض المتوسط"، مشددًا على أن "هذا الدور قد تبلور مؤخرًا من خلال إطلاق عملية روما، وقريبًا من خلال خطة ماتي، على سبيل المثال لا الحصر على التزام إيطاليا باستقرار أفريقيا وتنميتها".وحسب السفير الطواهرية، فإن "هذا الموقف ينعكس بطريقة مثالية في العلاقات المتينة بين الجزائر وروما"، والتي من بينها، في السنوات الأخيرة، "تم بناء جسر حقيقي من الرخاء المشترك، ليس فقط في مجالي الطاقة والصناعة، ولكن أيضا من خلال تعزيز الروابط الثقافية والعلمية والتقنية والإنسانية".وشدد الدبلوماسي الجزائري أيضا على أن "البلدين لديهما رؤية مشتركة بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية" ويعملان على ضمان أن البحر الأبيض المتوسط هو "أحد أقطاب بناء وإعادة تشكيل عالم الغد، العالم الذي نريد أن يكون أكثر عدلا وأكثر استقرارا وازدهارا".وتابع السفير الطواهرية: "منذ استقلالها عام 1962، تأثرت سياسات الجزائر الداخلية والخارجية وخياراتها الاستراتيجية إلى حد كبير بانتمائها إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وعمقها الاستراتيجي في إفريقيا، وسعيها المستمر لبناء علاقات حسن الجوار والتعاون. والشراكة مع جميع البلدان في منطقتها، مع الهدف النهائي المتمثل في إرساء أسس التنمية المشتركة والسلام الدائم والرخاء المشترك".وفي رأيه، "من هذا المنظور" لعبت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا "دورا أساسيا في بناء إفريقيا حرة، مجهزة بمواردها الخاصة ومؤسساتها القارية الوظيفية والفعالة"، وهو الدور الذي "لا تزال الجزائر تلعبه حتى اليوم من خلال نشاطها من أجل الحل السلمي للأزمات والصراعات العديدة التي تعيشها القارة السمراء"، والتي لا تقتصر على المجال السياسي والأمني، بل تمتد إلى المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني".وينعكس التزام الجزائر "المتعدد الأبعاد"، حسب الطواهرية، في مشاريع مثل: الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر العاصمة بلاغوس؛ وخط أنابيب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا؛ وتنظيم المؤتمرين الأفريقيين الأول والثاني للشركات الناشئة في الجزائر العاصمة.واختتم الدبلوماسي الجزائري بالإشارة إلى أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا "تؤمن إيمانا راسخا بالصلة بين التنمية الاقتصادية والسلام المستدام وتستثمر أكثر فأكثر في المشاريع التي تخلق الثروة ولها بعد أفريقي". (نوفا)