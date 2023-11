Veneto: Zaia, spingiamo sulla logistica intermodale grazie al milione di euro dal Mit all'interporto di Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interporto di Padova ha ricevuto il finanziamento di un milione di euro dal Mit. "La notizia del finanziamento da un milione di euro da parte del Ministero delle infrastrutture per lo sviluppo dell'Interporto di Padova - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - è davvero una novità importante per un'area centrale e strategica del Veneto. Ringrazio il ministro Salvini e i suoi tecnici anche per la celerità dell'iter che ha portato ad un finanziamento ad appena 10 mesi dalla pubblicazione del bando di partecipazione". "Questa celerità garantisce di avere tempi certi per un intervento che garantirà di avere maggiori leve di sviluppo alla logistica dell'area di Padova. Uno snodo centrale che rappresenta il baricentro del Veneto: è importante lo sviluppo di una logistica inter modale sempre più efficace, per togliere più merci possibili dalle strade interne, movimentandole su rotaia. I benefici sono ambientali, di sicurezza e economici. È un impegno che il Veneto sta portando avanti con forza" ha concluso. (Rev)