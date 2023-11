Natale: si accendono le prime luminarie a Roma, attesa per l’albero in piazza del Popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Si sono accese questa sera in via dei Condotti le prime luminarie che traghetteranno Roma nell’atmosfera natalizia. C’è grande attesa anche per l’albero di Natale, che quest’anno verrà installato a piazza del Popolo, dove sono già iniziati i lavori. Raccolte in piccoli gruppi, le luminarie a forma di diamante diffondono una luce calda che accompagna, insieme alle decorazioni dei negozi, chi passeggia fino a piazza di Spagna. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che è stato accolto dal presidente dell’associazione via Condotti, Gianni Battistoni, e l’amministratore delegato di Renault, Raffaele Fusilli, che ha sponsorizzato l’evento. “È un piacere inaugurare queste luminarie che si annunciano spettacolari, siamo molto contenti”, ha affermato il sindaco Gualtieri. “Ringrazio Battistoni – ha aggiunto - per il lavoro infaticabile che svolge per la bellezza di questi luoghi, il tridente più bello del mondo”. Dopo il taglio del nastro, nella via si sono accese le luci e la banda musicale dell’Arma dei carabinieri ha sfilato fino alla scalinata di Trinità dei Monti, dove ha eseguito alcuni brani musicali concludendo con l’inno nazionale. (segue) (Rer)