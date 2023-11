Natale: si accendono le prime luminarie a Roma, attesa per l’albero in piazza del Popolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno le luminarie saranno presenti non solo nel centro della Capitale, ma anche nelle periferie. Da qui all’8 dicembre, infatti, si accenderanno le luci in diversi quartieri, da Ostia a Bastogi, dal Pigneto all’Infernetto, da San Basilio a Torre Spaccata, da Tor de’ Cenci a Tor Marancia, da Villa Lazzaroni a via dei Romanisti. Grazie alla collaborazione con Renault, inoltre, verranno installati in 10 piazze dieci alberi alti 6 metri, ecologici e con luce a led. “Un segnale importante perché noi dobbiamo illuminare tutta la città”, ha concluso Gualtieri. (Rer)