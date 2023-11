Medio Oriente: Herzog chiede a presidente Emirati sforzo diplomatico per liberare ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha chiesto al presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, di usare "tutto il peso diplomatico" del suo Paese per sostenere gli sforzi di Israele per la liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, precisando che la richiesta è arrivata durante l’incontro tra i due presidenti a Dubai, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28). (Res)