Medio Oriente: Casa Bianca, no a operazione a Sud di Gaza senza garanzie per i civili

- Gli Stati Uniti non sono a favore di una operazione militare israeliana nel Sud della Striscia di Gaza, a meno che non vengano prese adeguate misure di sicurezza per proteggere i civili. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Israele ha il diritto e la responsabilità di distruggere Hamas: alla fine delle pause umanitarie riprenderanno le loro operazioni e avranno il nostro sostegno”, ha precisato Kirby, aggiungendo però che una eventuale offensiva israeliana nel Sud di Gaza non potrà avere le stesse caratteristiche di quella lanciata nel Nord della Striscia, alla luce della elevata concentrazione di civili. (Was)