Kissinger: Casa Bianca, ha plasmato le decisioni di politica estera degli Usa per decenni

- L'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, venuto a mancare la scorsa notte all’età di 100 anni, ha avuto un impatto significativo sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di una grande perdita: ha plasmato le decisioni di politica estera statunitensi per decenni”, ha detto. (Was)