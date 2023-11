Sanità: Bambino Gesù, 339 trapianti e 8.278 trasfusioni in 2022 grazie a donatori di sangue dell’Advs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati presentati nella sede di San Paolo dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, 2.644, il 21 per cento dei donatori periodici (almeno una donazione nell’ultimo biennio) dell’Advs, ha un’età inferiore a 28 anni. Nel corso della cerimonia di premiazione l’attore Alessandro Preziosi ha letto le lettere rivolte ai donatori da due giovanissime pazienti, mentre l’analisi scientifica del "valore" del sangue è stata affidata a Michele Vacca, direttore Medicina trasfusionale e Terapia cellulare dell’Ospedale Bambino Gesù, Ottavia Porzio, responsabile del Laboratorio analisi cliniche dello stesso ospedale, e a Vincenzo De Angelis, direttore del Centro nazionale sangue. Fra le iniziative lanciate in occasione dell’evento anche il calendario 2024 Advs-Opbg, con una grafica rigorosamente "rosso sangue" che veicola il messaggio di solidarietà che c’è dietro ogni donazione. (Com)