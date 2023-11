Spagna: Feijoo, governo è a Ginevra da dove intende governare il popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è a Ginevra, da dove intende governare il popolo spagnolo. Lo ha affermato in un messaggio su X il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, nel commentare l'incontro di sabato prossimo tra la delegazione del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e quella di Uniti per la Catalogna per una prima verifica degli accordi raggiunti per l'investitura. "Chiediamo di sapere chi, cosa, quante volte si andrà a negoziare e chi pagherà per questo", ha aggiunto l'esponente popolare. (Spm)