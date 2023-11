Nucleare: Gava (Mase), da Cipess via libera fondo da oltre 14 milioni per compensazione siti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera da parte del Cipess ad un finanziamento di oltre 14milioni e 546mila euro per il 2022 destinato alla ripartizione delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti a combustile nucleare". Lo comunica in una nota il vice ministro all'Ambiente e alla sicurezza energetica, Vannia Gava. "Della misura - prosegue il vice ministro - beneficeranno oltre 72 siti, fra comuni e province, ai quali le risorse finanziate, ripartite rispettivamente fra il 50 per cento e il 25 per cento in base all'ubicazione del sito, alla proporzionalità della popolazione residente e alla superficie territoriale, serviranno per adottare azioni di compensazioni e di tutela in campo ambientale". "Le finalità - aggiunge Gava - sono riservate a tutelare le risorse idriche, a bonificare le aree inquinate, a favorire la difesa e l'assetto del territorio fino a garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette, come quelle costiere e marittime, fino alla salvaguardia delle biodiversità. La misura odierna - conclude il vice ministro - si inserisce in un ulteriore quadro di interventi volti a favorire lo sviluppo sostenibile dei territori in un'ottica di sostegno, di tutela e di sicurezza". (Com)