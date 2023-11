Giubileo: Cisl Lazio, firmato protocollo cantieri, garantita qualità opere e sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Questa mattina presso il Campidoglio il Commissario Straordinario del Giubileo 2025, il sindaco Roberto Gualtieri, le associazioni datoriali del settore edile e i sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno firmato il protocollo d'intesa sulla realizzazione delle opere edili legate al Giubileo. Lo comunica in una nota la Cisl del Lazio. "L'accordo segue il protocollo sulla legalità firmato il 19 giugno scorso, e ha il merito di dare centralità al contratto nazionale dell'edilizia", spiegano il segretario generale Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, e il segretario generale della Filca-Cisl Roma, Nicola Capobianco. "Il protocollo - aggiungono - ha come obiettivo garantire il lavoro di qualità a partire dalla stabilità dell'occupazione, dal rispetto delle scadenze, dalla qualità delle opere, da una organizzazione del lavoro che abbia al centro la salute e la sicurezza nei cantieri. Nei cantieri di Roma e provincia sono morti 4 lavoratori dall'inizio dell'anno, una scia di sangue inaccettabile. Nel protocollo si conferma la centralità degli enti bilaterali edili per quanto riguarda la formazione, la vigilanza, il controllo, la trasparenza e la legalità nell'intera filiera coinvolta nella realizzazione delle opere giubilari. L'accordo – sottolineano i due sindacalisti - è la conferma che la concertazione resta lo strumento principe perché tutti ottengano vantaggi: lavoratori, imprese, cittadini. Per le opere previste per il Giubileo, che avrà inizio tra poco più di un anno, ci sono risorse davvero importanti, che è necessario spendere subito e bene. Archiviato il sogno di Expo203 bisogna concentrarsi sul Giubileo e sulle irripetibili occasioni che offre per il rilancio della dotazione infrastrutturale della Capitale, a vantaggio dei milioni di pellegrini attesi e dei cittadini romani", concludono Coppotelli e Capobianco. (Com)