Napoli: in Consiglio comunale approvate tre delibere

- Nella seduta odierna del Consiglio comunale sono state approvate tre delibere. Una riguardava il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per circa 137 mila euro manifestatisi da gennaio ad aprile 2023 e derivanti da istanze di rimborso formulate dalla Fintecna per esborsi di somme sostenuti a titolo di indennità. Il consigliere Salvatore Guangi (Forza Italia) è intervenuto per denunciare ancora una volta il continuo ricorso ai debiti fuori bilancio. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario del gruppo di Forza Italia. Approvata a maggioranza con 25 voti favorevoli e due astensioni la delibera 344 con i poteri del Consiglio sul rimborso regionale di una quota di avanzo vincolato per circa 100 milioni di euro per restituire la somma non spesa per ribasso di gara nell'ambito dell'affidamento di servizi per indagini sulla sismicità nelle X Municipalità. Dopo l'intervento dell'assessore Cosenza, Iris Savastano (Forza Italia) ha sollecitato informazioni chiare sulla situazione dei Campi Flegrei per dare risposte corrette ai cittadini, proponendo una seduta monotematica del Consiglio sul tema. Sul punto l'assessore Cosenza ha chiarito che sul sito del Comune, alla voce piano di evacuazione, sono disponibili tutte le informazioni necessarie, ma si resta disponibili a qualsiasi iniziativa utile a dare chiarezza alla cittadinanza.Anche la delibera 355 sulle variazioni di bilancio per coprire la spesa relative ad infrastrutture tecnologiche nell'ambito del Pon Metro 2014/2020 è stata approvata a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri Lange e Clemente (Misto) e il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia. Su richiesta del consigliere Ciro Borriello, l'Aula ha poi votato a maggioranza la sospensione dei lavori per consentire un confronto utile a trovare una sintesi sulla delibera 437 sul conferimento al Fondo Comparto Napoli di beni del patrimonio comunale.(Ren)