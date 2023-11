Giubileo: turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nei cantieri a Roma, firmato protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Cantieri aperti 24 ore su 24, su più turni di lavoro, e 7 giorni su 7: è quanto prevede il protocollo siglato oggi a Roma nella Sala Bandiere in Campidoglio tra l'amministrazione comunale, i sindacati confederali e le associazioni datoriali e di categoria. Sono due gli obiettivi dell'accordo: la sicurezza sui luoghi di lavoro e la legalità negli appalti giubilari. E in prospettiva, l'auspicio del sindaco Roberto Gualtieri, è che il protocollo possa essere esteso anche ad altri cantieri importanti della città e che, col tempo, diventi un riferimento a livello nazionale. "Per il futuro questo protocollo può diventare un modello" e "speriamo di poter lavorare a una estensione per farne un riferimento a livello nazionale. Adesso lo sperimentiamo con il Giubileo. Ovviamente il resto dei cantieri non viene fatto in deroga, le norme nazionali esistono e devono essere rispettate sia per quanto riguarda la sicurezza nei cantieri sia per quanto riguarda la trasparenza negli appalti", ha chiarito Gualtieri. (segue) (Rer)