Giubileo: turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nei cantieri a Roma, firmato protocollo (2)

20 luglio 2021

- Il protocollo è stato sottoscritto dai sindacati Fillea Cgil Roma e Lazio, Filca Cisl Roma, Feneal Uil Roma; dalle associazioni di categoria e datoriali Ance Roma Acer, Cna Roma e Confapi Lazio. E affronta più aspetti: in particolare pone misure di contrasto al sistema dei subappalti e promuove la redazione del rapporto settimanale di cantiere che consente il monitoraggio dei turni di lavoro, favorisce la formazione per prevenire il rischio di incidenti in cantiere e - nel rispetto delle norme vigenti sul contratto nazionale di settore - consente di spalmare i turni di lavoro anche sulle fasce notturne. Una misura, quest'ultima, che consentirà di accelerare sulle opere in corso che vanno terminate entro l'otto dicembre del 2024, quando si aprirà la Porta Santa e avrà inizio il Giubileo. Nel mirino ci sono i tre grandi cantieri di piazza Pia, che collega Castel Sant'Angelo al Vaticano, e che diverrà pedonale grazie alla realizzazione di un sottopasso per i veicoli, la riqualificazione di piazza dei Cinquecento, antistante alla stazione Termini e che abbraccerà la vicina piazza della Repubblica, e quella del Ponte di Ferro in zona Ostiense. Il tutto senza escludere i cantieri stradali sulle arterie principali. (segue) (Rer)