Giubileo: turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nei cantieri a Roma, firmato protocollo (3)

- "Il protocollo specifica alcune modalità di applicazione delle norme che mancavano nel precedente sottoscritto in prefettura. Gli obiettivi primari sono legalità e sicurezza, che sono anche i nostri obiettivi", ha detto il presidente di Ance Roma Acer, Antonio Ciucci. "Sono inclusi i rapporti settimanali di cantiere: significa poter censire i lavoratori. In città ci sono migliaia di lavoratori immigrati e c'è la malavita che non aspetta altro che mettere le mani nei lavori pubblici", ha aggiunto Benedetto Truppa, segretario della Cgil di Roma e Lazio. "Con questo accordo si potrà verificare la qualità dell'opera a partire dalla progettazione fino ad arrivare alla realizzazione completa. C'è la necessità di accelerare sulle opere ma tenendo come stella polare la sicurezza sui luoghi di lavoro", ha sottolineato Alessandro Rinaldi della Filca Cisl Roma. "Siamo soddisfatti perché siamo stati noi, come sindacati, a volerlo fortemente e lo abbiamo ottenuto con non poche difficoltà. Adesso però bisogna passare ai fatti, bisogna dare gambe al protocollo. Se ciascuno fa la propria parte sono convinto che si farà un buon lavoro per il Giubileo", ha osservato Agostino Calcagno, segretario della Feneal Uil Roma. (Rer)