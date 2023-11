Spagna: Gasparri (FI), Tajani difende Paese, sinistra cavalca ideologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Le scomposte invettive del premier spagnolo, Pedro Sanchez, contro l'Italia e il suo governo dovrebbero provocare in tutti uno scatto d'orgoglio". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "Bene ha fatto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a rispondere in maniera chiara e ineccepibile in difesa del nostro Paese. Il governo italiano di centrodestra ha in Forza Italia, punto di riferimento del Ppe, una componente fondamentale. L'accusa di estremismo è dunque semplicemente lunare. Con la sua presa di posizione, il ministro Tajani ha difeso il Paese e soprattutto il voto democraticamente espresso dai cittadini. Spiace - conclude - che la sinistra, pur di attaccare il governo, abbia scelto di cavalcare una polemica ideologica". (Rin)