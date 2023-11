Medio Oriente: morto cittadino di Israele disperso dopo il 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino israeliano Aviv Atzili, che risultava disperso in seguito all’attacco del 7 ottobre del movimento islamista palestinese Hamas e presunto ostaggio, è stato ucciso nell’azione del gruppo armato. Lo ha reso noto il Kibbutz Nir Oz, secondo quanto riferisce il quotidiano “Times of Israel”. La moglie, Liat Beinin Atzili, era stata rapita durante l'attacco e detenuta come ostaggio fino alla liberazione avvenuta ieri sera. (Res)