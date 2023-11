Spagna: Fratoianni (Avs), reazione Tajani contro governo spagnolo assolutamente inconsulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' meglio che la prossima volta il ministro degli Esteri del nostro Paese, proprio nell'interesse nazionale, non reagisca in modo inconsulto e assolutamente sopra le righe come ha fatto oggi con il premier e con il legittimo governo spagnolo: Sanchez ha semplicemente fatto un'osservazione reale e vera, di cui bisogna prendere semplicemente atto". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dall'Alleanza verdi e sinistra. "Se poi Tajani ha tempo da perdere pensi piuttosto alle situazioni imbarazzanti del governo di cui fa parte: da Santanchè a Durigon, da Crosetto a Delmastro ha solo l'imbarazzo della scelta. Oppure pensi ai suoi alleati di governo - conclude Fratoianni - amici dei governi che disprezzano l'Europa e pure il nostro Paese". (Rin)