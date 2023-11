Decreto Anticipi: Pirro, approvato emendamento M5s per proroga smart-working genitori con figli under 14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato approvato il nostro emendamento al decreto Anticipi, a mia firma, per prorogare lo smart-working per i genitori con figli minori di 14 anni. Tale norma, introdotta dal governo Conte II durante la pandemia e successivamente prolungata, è in scadenza alla fine dell'anno". Lo afferma in una nota la senatrice del M5s in X commissione Elisa Pirro. "Personalmente, avevo proposto come termine ultimo il 31 giugno 2024, ma il governo ha voluto limitare l'intervento al 31 marzo. Si tratta comunque di un passo avanti che non posso non registrare con favore. Nei prossimi provvedimenti ci adopereremo per prorogarla ulteriormente", conclude. (Com)