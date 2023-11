Portogallo-Italia: ambasciatore Formosa consegna passaporto italiano a madre di Ayrton Senna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Portogallo, Carlo Formosa, ha consegnato oggi a Neyde Joanna Senna da Silva, madre di Ayrton Senna, pilota della Formula 1 deceduto nel 1994 in un incidente di corsa nell'autodromo di Imola, il suo primo passaporto italiano. "Le consegno questo documento con vera emozione, nel ricordo di uno straordinario campione, suo figlio Ayrton, che continua a evocare in tutti gli italiani un indelebile sentimento di eccezionale ammirazione per il suo inarrivabile talento, ma anche di sincero e sempre vivissimo affetto, per la sua limpida e lucente personalità che continua a rappresentare a distanza di decenni dalla sua tragica scomparsa ragione di ispirazione ed emulazione per generazioni di giovani italiani", ha detto l'ambasciatore Formosa nell'atto della consegna. Visibilmente commossa, Neyde Joanna Senna da Silva, iscritta in Portogallo all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), ha tenuto a rievocare con orgoglio la propria ascendenza italiana, ricordando l'amore e il profondo legame di Ayrton verso l'Italia. (Spm)